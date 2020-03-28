اتحاد المستثمرين يطالب بإلغاء ضريبة الدخل

طالب المهندس محمود الشندويلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، الحكومة، بضرورة إلغاء ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إعفاء مصانع المحافظة من سداد التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر.وأكد الشندويلي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن قرار حظر التجوال سيؤثر علي حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع، ولكن الحكومة اتخذت إجراءات عظيمة مثل استمرارية حركة المصانع وعجلة الإنتاج بما لا يعطل العملية الإنتاجية في كل الصناعات وليست صناعة الدواء أو الغذاء فقط.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات، إلى أن خفض أسعار الغاز والكهرباء إلى المصانع خطوة جيدة لزيادة حجم الإنتاج والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى قدرة أصحاب المصانع إلى دفع رواتب العمال.