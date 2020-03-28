سعفان: نبحث مع رجال الأعمال آليات تقليل العمالة بالقطاع الخاص

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه يتم التواصل حاليًا مع رجال الأعمال لبحث آليات تقليل عدد العمالة داخل منشآت القطاع الخاص، عن طريق إعطاء بعضهم إجازات، أو التعامل بنظام الورديات، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وأشار سعفان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج مساء dmc، إلى أن الوزارة حريصة على التفتيش على توافر الإجراءات الاحترازية داخل منشآت القطاع الخاص، وذلك عن طريق مفتشي السلامة والصحة المهنية.