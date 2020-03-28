وفاة أول إعلامية عربية بـ«كورونا»

توفيت مساء اليوم السبت، الإعلامية المغربية ليلى طرازيم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك رقم 24 للوفيات.ونعى الإعلامي إبراهيم بدر الإعلامية المغربية، قائلًا: "تلقيت اليوم خبرًا صادمًا عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة "ميدي 1"، تيفي بالمغرب ليلى طرزايم بعد إصابتها بفيروس كورونا، رحمك الله يا ليلى، وألهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان".كما نعتها الإعلامية إيمان أغوتان، قائلة: "علمت للتو أن زميلتي السابقة في (ميدي إن تي في)، ليلى طرزايم، من بين من وافتهم المنية اليوم بسبب الوباء اللعين!! رحمك الله عزيزتي وأسكنك فسيح الجنان، وألهم ذويك جميل الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنا إليه راجعون".