مصرع شاب غرقا بمياه الرياح التوفيقي في الدقهلية

لقي شاب مصرعه غرقًا، السبت، بعدما جرفه التيار بمياة الرياح التوفيقي أثناء نزوله للاستحمام بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بورود بلاغ من أهالي مدينة ميت غمر بغرق شخص بمياه بحر التوفيقية بالمدينة.انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وجرى انتشال الجثمان بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي مجدي حمدي السيد، 17 سنة، مقيم بقرية ميت ناجي التابعه لمركز ميت غمر.وتبين أنه غرق بعدما نزل المياه للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بتسليم الجثة إلى ذويه لعدم وجود شبهة جنائية.