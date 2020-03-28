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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع شاب غرقا بمياه الرياح التوفيقي في الدقهلية

السبت 28/مارس/2020 - 09:54 م
مصرع شاب
مصرع شاب
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقي شاب مصرعه غرقًا، السبت، بعدما جرفه التيار بمياة الرياح التوفيقي أثناء نزوله للاستحمام بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بورود بلاغ من أهالي مدينة ميت غمر بغرق شخص بمياه بحر التوفيقية بالمدينة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وجرى انتشال الجثمان بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي مجدي حمدي السيد، 17 سنة، مقيم بقرية ميت ناجي التابعه لمركز ميت غمر.

وتبين أنه غرق بعدما نزل المياه للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بتسليم الجثة إلى ذويه لعدم وجود شبهة جنائية.

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