سعفان: هاكر اخترقوا موقع الوزارة لمنع تسجيل العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العمالة، إن الوزارة تلقت أكثر من 750 ألف طلب لتسجيل العمالة غير المنتظمة، موضحا أن منظمات المجتمع المدني بدأت تشارك في هذه المبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن بعض الجمعيات ستتولى دعم 100 ألف فرد من العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض مقترح إنشاء صندوق خاص للمتضررين من أزمة كورونا على رئاسة مجلس الوزراء.واستكمل أن موقع الوزارة تعرض لهاكر أو اختراق يوم الخميس الماضي، تسببوا في ثقل التحميل على الموقع، لمنع المواطنين من تسجيل طلباتهم.وواصل أنه سيتم النظر في هذه الطلبات وتوزيع بعضها على جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لدعمهم.