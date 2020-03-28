«المصريين الأحرار» يطلق مبادرة لاستغلال الوقت في القراءة

شهدت مبادرة أمانة شباب حزب المصريين الأحرار "استغل الوقت في المعرفة"، ترحيبًا واسعًا، خاصة في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا ومناشدتها للمصريين الالتزام بالجلوس في المنزل لمجابهةالفيروس الغامض.وتهدف المبادرة الى تثقيف الأجيال الشابة واثراء موهبة القراءة مجددًا، وتقدم الأمانة عبر صفحتي حزب المصريين الأحرار وشباب المصريين الأحرار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ملخصًا لعدد من الكتب مع إمكانية إرسالها للمريدين.يأتي ذلك في الوقت الذي سمحت فيه جميع المؤسسات بتداول الكتب أو فتح المواقع للتصفح والمعرفة للمواطنين الملازمين لمَنازلهم، في ضوء حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.من ناحيته، قالت إيريني ملاك، عضو الأمانة المركزية للشباب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الحزب ينتهج أسلوب مبسط لتقديم مفاهيم وسبل الوقاية من الفيروس المنتشر وفق الإرشادات العالمية وما يصدر عن وزارة الصحة المصرية.أضافت أن حملة استغلال الوقت للقراءة والمخصصة للفَترة الراهنة جاءت مثمرة للغاية، حيث وصل انتشارها خارج حدود البلاد وهناك من يطلب ملخصًا لعدة كتب.أشارت إلى أن الحزب يحترم حقوق الملكية الفكرية والنشر لذا ينقل من المتداول والمتاح، وبدأت فعاليات المبادرة قبل أسبوعين وحققت نجاحً ملموس.