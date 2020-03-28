الكنيسة تبث الأمل في نفوس الأقباط: «لا تكون إلا فرحًا»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة الحلقة الأحدث من حملة "لاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار (رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12: 12) فَرِحِينَ فِي الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ فِي الضِّيْقِ، مُواظِبِينَ عَلَى الصَّلاَة.يشار إلى أن "لا تكن إلاّ فرحا" هي حملة متخصصة في بث روح الأمل والتفاؤل في نفوس الأقباط تصدر عن المركز الإعلامي للكنيسة.على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.كان المجمع المقدس للكنيسة قد منع إقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدَولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.