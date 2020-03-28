تصريح لأحلام تريند في «تيك توك» (صور)

أثار تصريح الفنانة الإماراتية أحلام عن حقيقة خضوعها لعملية تكميم في المعدة جدلا على تطبيق «تيك توك».وقالت أحلام خلال لقائها في برنامج «MBCTrending» المذاع عبر فضائية «mbc 4» إنها عندما زارت طبيب لسؤاله حول عملية تكميم المعدة، طردها من غرفته قائلًا: «إطلعي بره».وأكدت أحلام أن "من يخضع لعملية تكميم معدة مستحيل يقف وقفتها"، موضحة أن وزنها 80 كيلو جرام وطولها 176، وتم تناقل تصريحها بفيديوهات طريفة على تطبيق «تيك توك».