حبس محام 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس المحامي محسن بهنسي، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقيات الجارية في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.ووجهت النيابة للبهنسي اتهامات نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم نفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في القضية.