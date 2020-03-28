«الصحة»: شاب وحيد بين حالات وفيات «كورونا» عمره 37 عامًا

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 576 حالة، من ضمنها 121 حالة جرى شفاؤها، و36 حالة وفاة.وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا عالية جدًا، ومصر من أعلى دول العالم في نسب الشفاء، ولدينا 36 حالة وفاة، بنسبة وفيات حوالي 5.5%، وهذه نسب مرتفعة وذلك لعدة أسباب، أولها أن من بين الوفيات 14 حالة توفت قبل وصولها مستشفيات العزل.وتابع "مجاهد": "موت الحالات قبل وصولها لمستشفيات العزل، له سبب إما أن المواطن تظهر عليه الأعراض ولا يتوجه إلى المستشفى إلا في حالة متأخرة، أو أن هذا المواطن كان في مستشفى خاص ولم يصل إلى مستشفى الصحة إلا بعد تأخر حالته".وأكد أن حالات الوفيات كلها لأعمار كبيرة تعاني من أمراض مزمنة، عدا حالة واحد لشاب عمره 37 عاما، وكان يعاني من ورم سرطاني في القولون.