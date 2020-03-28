توزع 1000 كرتونة للسلع الغذائية و1400 علبة خضار على المسنين بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالدور التنموى البناء لمؤسسة مصر الخير فى مساندتها للجهود الحكومية للعمل على تحسين مستوى معيشة البسطاء بجميع القرى والمناطق النائية والأحياء الشعبية، وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والتداعيات الناتجة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار إلى أن فرع مؤسسة مصر الخير بأسوان يقوم بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بتوزيع 1000 كرتونة الخير والتى تضم العديد من السلع الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى 1400 علبة خضار باللحمة علي المسنين بقرى ومدن المراكز الخمس على مستوى المحافظة؛ لتخفيف أعباء ومتطلبات الحياه اليومية للأسر الأكثر إحتياجًا.