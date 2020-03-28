رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: «كورونا» يقلق العالم ولا أحد يعرف موعد زواله

السبت 28/مارس/2020 - 08:44 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
طباعة
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك حالة من الترقب والقلق تسيطر على العالم بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد عنده رد على أسئلة الناس المتعلقة بزوال وباء كورونا.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور"، أن الأطباء يعملون ونقدر دورهم، ووزارة الداخلية تعمل لتنفيذ قرارات حظر التجول، والقوات المسلحة تقوم بدور عظيم في تعقيم المؤسسات.

وتابع "الباز": "يتبقى على الناس تلتزم بالتعليمات اللي استقرت عليها منظمة الصحة العالمية الخاصة بالوقاية وتقليل التجمعات لتقليل الإصابات".

ولفت إلى أن وزارة الصحة أعلنت منذ قليل عن عدد المصابين بفيروس كورونا، فوصل عدد الإصابات 576، بزيادة 40 حالة، و6 وفيات جديدة، بإجمالي عدد وفيات 36 حالة، موضحًا أنه بمقارنة مصر بدول العالم سنجد الأرقام ما زالت جيدة وليست كبيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 6 وفيات.. و41 حالة إصابة جديدة بكورونا

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

«الصحة»: شاب وحيد بين حالات وفيات «كورونا» عمره 37 عامًا

إصابة 58 جنديًا إسرائيليًا بكورونا وعزل 3697

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

هل يعود فيروس كورونا بعد التعافى منه؟

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

تركى آل الشيخ: «لا تزجوا باسمى فى انتقالات اللاعبين وادعولى»

بالموسيقى والغناء.. فتاة تطلق مبادرة للاستفادة من ساعات الحظر

تسجيل 500 ألف عامل .. كيفية تسجيل الدخول في موقع القوى العاملة

مدرسة بالإسكندرية اسمها «كورونا» منذ 30 عامًا (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية

الفائزة بجائزة ابن خصيب في النقد: عملي تناول «قطط العام الفائت»

مؤسس «ابن خصيب»: الجائزة مبادرة ليواصل شباب الصعيد مساراتهم الإبداعية

محمد علام: النهوض بجائزة «ابن خصيب» مكسب كبير للصعيد