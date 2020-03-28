الباز: «كورونا» يقلق العالم ولا أحد يعرف موعد زواله

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك حالة من الترقب والقلق تسيطر على العالم بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد عنده رد على أسئلة الناس المتعلقة بزوال وباء كورونا.وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور"، أن الأطباء يعملون ونقدر دورهم، ووزارة الداخلية تعمل لتنفيذ قرارات حظر التجول، والقوات المسلحة تقوم بدور عظيم في تعقيم المؤسسات.وتابع "الباز": "يتبقى على الناس تلتزم بالتعليمات اللي استقرت عليها منظمة الصحة العالمية الخاصة بالوقاية وتقليل التجمعات لتقليل الإصابات".ولفت إلى أن وزارة الصحة أعلنت منذ قليل عن عدد المصابين بفيروس كورونا، فوصل عدد الإصابات 576، بزيادة 40 حالة، و6 وفيات جديدة، بإجمالي عدد وفيات 36 حالة، موضحًا أنه بمقارنة مصر بدول العالم سنجد الأرقام ما زالت جيدة وليست كبيرة.