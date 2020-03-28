نتنياهو يوجه حكومته بتشديد القيود على حركة السكان منعًا لانتشار كورونا

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكومته بالاستعداد لتشديد القيود على الحركة الرامية للحد من انتشار فيروس "كورونا" في البلاد بدءًا من غدٍ الأحد.وحذر نتنياهو من أنه في حال لم يحدث تغيير في اتجاه العدوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإغلاق البلاد بشكل كامل سيكون أمرًا حتميًا، جاء ذلك حلال اجتماع وزاري، كُلفت خلاله وزارة المالية بالزيادة في تخفيض القوى العاملة في البلاد، حسبما أوردت صحيفة (جيروزالم بوست) الإسرائيلية اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية- بحسب الصحيفة- تسجيل حوالي 3 آلاف و360 مصابًا بفيروس كورونا، بزيادة 794 حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم 50 في حالة حرجة، مُضيفة أن عدد الوفيات بلغ 12 حالة حتى الآن، جميعهم من كبار السن، كما تعافى 89 شخصًا.