خبير اقتصادي: قطاع الأعمال يحتاج إلى دعم لتخفيف آثار كورونا

قال عمرو الباهي، الخبير الاقتصادي، إن شركات قطاع الأعمال الآن تحتاج إلى دعم ومبادرات وتمويلات لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.أضاف الباهي، لـ«الدستور»، أن شركات قطاع الأعمال شهدت مؤخرًا حالة من التطورات وإعادة هيكلة غير مسبوقة، ويجب أن تستمر هذه الوتيرة بالدعم الدائم لهذا القطاع في ظل الأزمات الراهنة التي تمر بها البلاد.وأكد الخبير الاقتصادي أهمية دعم القطاع من خلال المبادرات والتمويلات بهدف تعويض الطاقة الإنتاجية التي تم تعطيلها جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية.