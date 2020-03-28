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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادي: قطاع الأعمال يحتاج إلى دعم لتخفيف آثار كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 08:43 م
عمرو الباهي، الخبير
عمرو الباهي، الخبير الاقتصادي
أسامة الشندويلي
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قال عمرو الباهي، الخبير الاقتصادي، إن شركات قطاع الأعمال الآن تحتاج إلى دعم ومبادرات وتمويلات لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

أضاف الباهي، لـ«الدستور»، أن شركات قطاع الأعمال شهدت مؤخرًا حالة من التطورات وإعادة هيكلة غير مسبوقة، ويجب أن تستمر هذه الوتيرة بالدعم الدائم لهذا القطاع في ظل الأزمات الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد الخبير الاقتصادي أهمية دعم القطاع من خلال المبادرات والتمويلات بهدف تعويض الطاقة الإنتاجية التي تم تعطيلها جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

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