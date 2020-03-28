إحالة لص الشقق السكنية ببدر للجنح

انتهت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، من إعداد أمر الإحالة الخاص بـ عاطل متهم بسرقة مبلغ مالي من شقة سيدة مسنة بمدينة بدر، ومن ثم أمرت بإحالته للمحاكمة أمام الجنح، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.تضمن أمر الإحالة، عددًا من أدلة الثبوت التي قادت المتهم للمحاكمة والتي جاء أولها، أن المتهم "جمال.م"، عاطل ومسجل في قضايا سرقة، وأقر المتهم بارتكابه جريمة سرقة شقة سيدة مسنة وتمكن من سرقة 18 ألف جنيه منها، بعد تهديدها بالسلاح الأبيض، وأنفق المبلغ المسروق على أغراضه الخاصة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سيدة مسنة تفيد بسرقة مبلغ مالي من شقتها بعد هجوم لص عليها وتهديدها بالسلاح الأبيض وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة وأقر بإنفاق المبلغ المسروق على أغراضه الشخصية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.