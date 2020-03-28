تركى آل الشيخ: «لا تزجوا باسمى فى انتقالات اللاعبين وادعولى»

نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية، علاقته بانتقال أي لاعب أو التكفّل بمهرجان اعتزال أو التجديد لأي لاعب في الفترة الأخيرة.وغرّد رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر «تويتر»، قائلًا: "مساء الخير.. أتمنى تكونوا بخير في هذه الظروف الصعبة على العالم أجمع، حبّيت أوضّح لا صحة لعلاقتي بانتقال أي لاعب أو التكفل بمهرجان اعتزال أي لاعب أي التجديد لأي لاعب.. وأنا وضحت موقفي من أسابيع، وأتمنى عدم الزج باسمي في أي حوار.. حفظ الله مصر والمملكة العربية السعودية والعالم أجمع.. ادعولي".