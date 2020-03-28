«المتحدة» تحدد موعد عظة الأحد مع البابا تواضروس

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن موعد عرض عظة الأحد الأسبوعية ليكون في تمام الساعة 10.30 صباحا على قنوات "أون" و"الحياة"، ويلقيها هذا الأسبوع قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة، أن هذا يأتي في إطار ما تم إعلانه من إجراءات اتخدتها المجموعة؛ لمواجهة الظروف الطارئة التي يمر بها العالم، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.