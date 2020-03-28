إصابة 58 جنديًا إسرائيليًا بكورونا وعزل 3697

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إصابة 58 جنديا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأن هناك 3697 جنديا داخل العزل الصحي، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأكدت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3619 حالة.وقررت صحة الاحتلال التوقف عن إبلاغ الإسرائيليين بنتائج فحوصاتهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سواء كانت إيجابية أو سلبية.وأوضحت صحة الاحتلال أن هذا القرار جاء بعد التأكد من أنه تم إرسال نتائج خاطئة للعديد من المرضى.وكذلك، قررت صحة الاحتلال إجراء 30 ألف فحص يوميًا لفيروس كورونا، في محاولة للكشف عن أكبر عدد حالات، واحتواء انتشاره.وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إنه لا مفر من فرض الإغلاق الشامل في الداخل، وتشديد القيود على الحركة لمنع انتشار كورونا.