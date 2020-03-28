رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الهجرة تكشف عن جهود السعودية في إعادة المصريين إلى القاهرة

السبت 28/مارس/2020 - 08:22 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
رباب الأهواني
طباعة
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه لا يوجد خط طيران مباشر مع المصريين في أستراليا، ولكن السفر هناك يكون عن طريق الطيران الإماراتي، مشيرة إلى أن خطوط الإمارات مغلقة في الوقت الحالي، وهو ما لا يتيح الوصول للمصريين في أستراليا.

وطالبت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، من المصريين في الخارج بأستراليا الالتزام بالقواعد؛ لحين فك حظر الطيران هناك، والاستعانة بطائرات لإعادتهم للوطن.


وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن كل الدول تمتلك إجراءات احترازية بكل أراضيها؛ ما يحتم على مصر احترام قواعد وقوانين هذه الدول الخاصة بحظر الطيران.

وأثنت وزيرة الهجرة على دور المملكة العربية السعودية بشأن تقدير الحالات الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الاضطرارية التي تمر بها دول العالم، لافتة إلى أن السعودية وافقت على تسيير خطوط طيران عن طريق 5 نقاط جوية لجلب المصريين العالقين من المدينة المنورة، مكة، جدة، الدمام، وبالفعل استطاع عدد كبير من المصريين العودة على رحلات مصر للطيران.

ونوهت إلى أن الكويت أيضًا وافقت على عودة العمالة المصرية بها، حتى بعد غلق المطارات هناك، لافتة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية وافقت كذلك على مد فترة عقود العمل الخاصة بهم، دون إيقافها أو الاستغناء عنهم.

موضوعات متعلقة

رحلة استثنائية.. عودة 140 مصريًا من عمان

هل يعود فيروس كورونا بعد التعافى منه؟

«بداية الحر».. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

هل يعود فيروس كورونا بعد التعافى منه؟

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

تركى آل الشيخ: «لا تزجوا باسمى فى انتقالات اللاعبين وادعولى»

بالموسيقى والغناء.. فتاة تطلق مبادرة للاستفادة من ساعات الحظر

تسجيل 500 ألف عامل .. كيفية تسجيل الدخول في موقع القوى العاملة

مدرسة بالإسكندرية اسمها «كورونا» منذ 30 عامًا (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية

الفائزة بجائزة ابن خصيب في النقد: عملي تناول «قطط العام الفائت»

مؤسس «ابن خصيب»: الجائزة مبادرة ليواصل شباب الصعيد مساراتهم الإبداعية

محمد علام: النهوض بجائزة «ابن خصيب» مكسب كبير للصعيد