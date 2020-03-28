وزيرة الهجرة تكشف عن جهود السعودية في إعادة المصريين إلى القاهرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه لا يوجد خط طيران مباشر مع المصريين في أستراليا، ولكن السفر هناك يكون عن طريق الطيران الإماراتي، مشيرة إلى أن خطوط الإمارات مغلقة في الوقت الحالي، وهو ما لا يتيح الوصول للمصريين في أستراليا.وطالبت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، من المصريين في الخارج بأستراليا الالتزام بالقواعد؛ لحين فك حظر الطيران هناك، والاستعانة بطائرات لإعادتهم للوطن.وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن كل الدول تمتلك إجراءات احترازية بكل أراضيها؛ ما يحتم على مصر احترام قواعد وقوانين هذه الدول الخاصة بحظر الطيران.وأثنت وزيرة الهجرة على دور المملكة العربية السعودية بشأن تقدير الحالات الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الاضطرارية التي تمر بها دول العالم، لافتة إلى أن السعودية وافقت على تسيير خطوط طيران عن طريق 5 نقاط جوية لجلب المصريين العالقين من المدينة المنورة، مكة، جدة، الدمام، وبالفعل استطاع عدد كبير من المصريين العودة على رحلات مصر للطيران.ونوهت إلى أن الكويت أيضًا وافقت على عودة العمالة المصرية بها، حتى بعد غلق المطارات هناك، لافتة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية وافقت كذلك على مد فترة عقود العمل الخاصة بهم، دون إيقافها أو الاستغناء عنهم.