الإفراج عن 1022 حاوية سلع بجمارك بورسعيد

أنهت الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد، اليوم، الإجراءات الجمركية للإفراج عن مشمول 221 شهادة صادر و74 شهادة وارد بإجمالي 1022 حاوية تحتوي على أصناف من السلع الضرورية والاستراتيجية.واشتملت الحاويات على كافة السلع ومستلزمات الإنتاج ومنها: (الشاي، والمجمدات، والفواكه، مسحوق غسيل، حفاضات، مكونات سيارات، مكونات شاشات والأجهزة الإلكترونية، والكيماويات الدهانات وأصناف أخرى).وبلغت قيمة الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن الواردات المفرج عنها حوالي 30 مليون جنيه، وذلك في إطار تعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بمواصلة العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة للإفراج عن الواردات العاجلة والإستراتيجية وخاصة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية وكذلك الصادرات المصرية، بمتابعة من يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة.