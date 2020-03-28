تحرير 55 مخالفة تموينية بالأقصر

كشف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بالأقصر عن المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، يرافقه إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية، وأسفرت الحملة عن تحرير 55 محضر ومخالفة تموينية، وذلك عن الفترة من 2732020 وحتى 28 3 2020 وبيانها كالتالي: (10 توقف مخبز بلدي، 15 عدم إعلان عن الأسعار مخالفة القرار 330 لسنة2017، 5 إدارة منشأة بدون ترخيص، 1 تصرف مخبز فى نصف طن دقيق، 5 قائمة، 4 عدم وجود شهادة صحية، 5 عدم نظافة مخبز بلدي، 10 خبز غير مطابق المواصفات.تم تحرير محاضر بالمخالفات، وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين.