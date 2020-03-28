هل يُصاب المتعافى من كورونا مرة أخرى؟.. مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن مصر اتخذت إجراءات إيجابية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقامت بعزل من جاءوا من الصين في مطروح.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "نتابع كل ما يمكن عمله، وتوجد مجموعة من الخبراء والعلماء يتابعون ما تم عمله في دول أخرى".ولفت إلى أن الأدوية المستخدمة في علاج المصابين بفيروس كورونا، أدوية قديمة مستخدمة في تشخيصات سابقة.وعن فرص إصابة المتعافين بفيروس كورونا، قال الدكتور عوض تاج الدين، إنه مثل الإنفلونزا، لو شفي منها شخص، وتعرض للفيروس مرة أخرى سيصاب مجددًا.وأردف: "قد يكون في المرة الثانية أقل شراسة"، لافتًا إلى أن استنشاق البخار يرطب الجهاز التنفسي، لكن غير معروف إن كان يقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا.وأوضح أن الأشعة والتحاليل تؤكد هل الفيروس وصل للجهاز التنفسي السفلي أم لا، لكنها لا تكشف عن وجود الفيروس من عدمه.