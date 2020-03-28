فرنسا تطلب نحو مليار كمامة واقية لمواجهة «كورونا»

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، السبت، أنّ فرنسا طلبت "أكثر من مليار" كمامة واقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إلى إقامة جسر جوي وثيق ومكثف بين فرنسا والصين بشكل يسهل دخول الكمامات الواقية إلى أراضينا، مذكرًا بأنّ بلاده بحاجة إلى 40 مليون كمامة أسبوعيًا.جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.