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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعلن إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 08:15 م
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت، أن مواطني بلاده الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سيُمنعون من السفر عبر الطائرات أو رحلات القطارات بين المدن، في إجراء سيدخل حيز التنفيذ، الإثنين.

وكشف ترودو هذه الخطوة في مداخلته الصحفية اليومية، مذكّرا كل شخص تظهر عليه عوارض "كوفيد- 19" بضرورة التزام البقاء في المنزل.

وسبق لكندا أن طلبت من الشركات التي لا تزال تسيّر رحلات جوية، منع كل الأشخاص الراغبين بالقدوم إلى كندا، وتظهر عليهم عوارض الإصابة بالفيروس.

ولا يشمل الإجراء المعلن من ترودو التنقل عبر الحافلات، نظرا إلى أنّ وسيلة النقل هذه لا تخضع لسلطة الحكومة الفيدرالية، وأكد رئيس الوزراء انه لا يعتزم "في الوقت الراهن" إقفال الحدود الإدارية بين المقاطعات الكندية، نظرا إلى أهمية الحفاظ على رابط فيما بينها لاسيما من أجل التموين.

وأفادت وزارة النقل، في بيان، بأن شركات خطوط الطيران ستحمَّل بدءًا من الإثنين "مسئولية التأكد من الوضع الصحي للمسافرين قبل أن يصعدوا إلى متن رحلات داخلية أو مغادرة من كندا"، مشيرة إلى أنه على شركات السفر وسكك الحديد الرابطة بين المدن "رفض صعود أي مسافر تظهر عليه عوارض (كوفيد- 19)".

وأوضحت أن: "الرفض سيبقى نافذا لمدة 14 يوما، أو إلى حين تقديم شهادة صحية تثبت أن هذه العوارض" غير مرتبطة بالفيروس، علما بأن الإجراء يستثني القطارات التي تربط المدن بضواحيها.

وأعلنت السلطات الصحية الكندية حتى الآن عن تسجيل 5153 إصابة و55 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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