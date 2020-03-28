أجهزة الأمن تنجح فى إعادة مريض نفسى لأسرته بعد هروبه بالتجمع

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة، فى إعادة مريض نفسى لأهله بعد هروبه منهم، وتم تحرير المحضر اللازم لتسليمه لأهليته.بدأت الواقعة دورية أمنية بإدارة تأمين القاهرة الجديدة، برئاسة العميد محمد عمر، وخلال مرور النقيب علاء الماحى، والنقيب محمد علاء، تلقوا بلاغ من "محمد.ز"، 37 سنة، يفيد بهروب ابن عمه وهو مريض نفسى.وبتكثيف الجهود تم العثور على المتغيب خلف مسجد المصطفى بمنطقة النرجس2، وعلى الفور تم إخطار الأهلية، وإخطار رئيس مباحث الإدارة العميد ياسر الهراس، ومدير الإدارة العميد محمد عمر، وتم اصطحاب المتغيب لديون قسم التجمع الخامس، لتسلمه فى محضر رسمى لأهليته.