الصين تدعم الجزائر بمساعدات طبية لمواجهة كورونا

تسلّمت السلطات الجزائرية دفعة أولى من مساعدات طبية منحتها الصين لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، تتمثل المساعدات في مستلزمات للوقاية وأجهزة التنفس الاصطناعي الموجهة للتصدي الفيروس والحد من انتشاره.وأكد سفير الصين بالجزائر، لي ليانهي، استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدات للجانب الجزائري لمواجهة فيروس كورونا، معبرا عن امتنانه للجزائر "على المساعدات التي قدمتها لبلاده للتصدي هذا الوباء".وكانت الجزائر قد سلمت الصين بداية فبراير المنصرم مساعدات شملت 500 ألف قناع و20 ألف نظارة وقائية، فضلا عن 300 ألف قفاز.يذكر أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في الجزائر ارتفعت إلى 409، و26حالة وفاة حسب آخر إحصائيات لجنة رصد ومتابعة الفيروس.