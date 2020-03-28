جمارك بورسعيد تواصل الإفراج عن السلع على 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد العمل يومي الخميس والجمعة للإفراج عن السلع والبضائع من منافذ الجمارك وتم إنهاء الإجراءات الجمركية للإفراج عن مشمول 221 شهادة صادر و74 شهادة وارد بعدد 1022 حاوية صادر ووارد تحتوى على أصناف للواردات من السلع الضرورية والاستراتيجية وكافة السلع ومنها مستلزمات الإنتاج (مكونات سيارات ومكوّنات شاشات والأجهزة الإلكترونية والكيماويات الدهانات) والشاي وأصناف مصدرة منها سلع غذائية ومجمدات والفواكه ومسحوق الغسيل والحفاضات وأصناف أخرى.وبلغت قيمة الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصّلة عن الواردات المفرج عنها 30 مليون جنيه.