اليوم.. الأنبا مارتيروس يناقش «أحد المخلع» في لقائه اليومي

يعقد الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد، اليوم السبت، لقاءه اليومي مع جموع الأقباط الذي يبدأ يوميًا في تمام الساعة الـ9 مساءً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.ويناقش الأنبا مارتيروس اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضوع جديد تزامنًا مع احتفال الكنيسة غدًا بأحد المخلع دون مظاهر احتفالات أو حضور شعب.