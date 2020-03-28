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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يضبط طفل يقود سيارة بكمين

السبت 28/مارس/2020 - 07:30 م
ضبط طفل يقود سيارة
ضبط طفل يقود سيارة بكمين
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، أعمال التطهير والتعقيم بكمين القرضا، ضمن خطة المحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ ومديرية الأمن، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وخلال تفقد كمين القرضا تلاحظ سيارة نقل تسير عكس الاتجاه المُحدد، ويقودها طفل يبلغ من العمر ١٥ عاما، وعليه تم ضبط السيارة وتحررت مخالفة بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مؤكدًا على فرض سيادة القانون.

وشدد محافظ كفرالشيخ، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية على حدود ومنافذ المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف الوقاية من الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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