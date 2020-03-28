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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توزيع كمامات وقفازات على العاملين بجمارك الإسكندرية (صور)

السبت 28/مارس/2020 - 07:28 م
توزيع كمامات وقفازات
توزيع كمامات وقفازات
راندا التوني
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أجرى حسام الدين حمزة، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اليوم السبت، جولة ميدانية داخل جمارك الإسكندرية؛ لمتابعة حُسن سير العمل وانتظامه والتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما ناقش مع العاملين بالمواقع الجمركية المختلفة أهمية وضرورة الالتزام باتّباع وتنفيذ الإرشادات الطبية والصحية والإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامتهم وأمنهم للحد من تداعيات انتشار «كوفيد - 19».

وقام بالتنبيه على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من حيث سرعة إنهاء الإجراءات بالنسبة للواردات العاجلة والاستراتيجية، خاصة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية وكذا الصادرات المصرية.

وأثناء الجولة، لاحظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أن المكان المتواجد به المركز المطور غير مناسب وغير آمن صحيا وقام بالتنبيه على مدير عام الوارد ومدير المركز المطور بتقديم مذكرة بذلك للتنسيق مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلة.

كما قام بتوزيع بعض القفازات والكمامات على العاملين بالمواقع المختلفة والوَاردة للإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية من نادى الجمارك بالاسكندرية كمساهمة منه فى هذه الظروف.

كما تقدم بالشكر والتحية والتقدير لجميع رجال الجمارك الشرفاء الأوفياء حراس الوطن وحماة الحدود والمنافذ والمطارات والموانئ المصرية؛ لتحملهم الأمانة والمسئولية مواصلين العمل ليلا ونهارا وفي جميع الأوقات لحماية أبناء وحدود ومنافذ الوطن رغم كل الظروف والأحداث.

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