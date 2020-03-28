«المخلع».. قصة الأحد الخامس من الصوم الكبير

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد 29 مارس، بالأحد من الصوم الكبير، والذي يطلق عليه "أحد المخلع".و"أحد المخلع" هو اليوم الذي التقى فيه السيد المسيح بمريض بيت حسدا، وقام بشفائه في معجزة بعد 38 سنة قضاها مشلولًا، فقام وحمل سريره ومشى مثلما قال له.وتدور أحداث القصة عندما كان يجلس مريض بيت حسدا قرب بركة، التي كان يجتمع حولها عدد كبير من المرضى من أجل شفاء أمراضهم، وكان ينزل ملاكًا في البركة ويحرك الماء، وبعد تحريكه الماء كان المرضى يشفون على الفور.وعندما التقى بالسيد المسيح سأله: «أتريد أن تبرأ ؟»، فقال له: «يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتٍ ينزل قدامي آخر»، فقال له السيد المسيح: «قم احمل سريرك وأمش، وبالفعل قام في الحال ومشي».يذكر أن «أحد المخلع» هو خامس أسابيع الصوم الكبير الذي تمتد مدته 55 يومًا متصلة، بدأت في 28 فبراير لتنتهي في 19 أبريل المقبل، بأحد عيظ القيامة.