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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تشدد تعليمات الدخول إلى أراضيها بسبب كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 07:23 م
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
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شددت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، تعليمات الدخول إلى أراضيها بسبب وباء كورونا.

وقالت وزارة المواصلات الإيطالية، اليوم في بيان لها، إنه يتوجب على كل من يدخل البلاد بطريق الجو أو البحر أو البر، أن يعطي بيانات دقيقة عن سبب رحلته ومكان إقامته في إيطاليا ورقم هاتفه.

وأضاف البيان، أن على المسافرين إلى إيطاليا أن يوضحوا فوق ذلك الوسيلة التي سيتوجهون بها إلى وجهتهم داخل الأراضي الإيطالية.

وأوضح البيان، أن الأشخاص الذين لا تبدو عليهم أعراض الإصابة المحتملة بمرض كوفيد19، لابد أن يسجلوا أنفسهم أيضا، لدى السلطات الصحية المسؤولة في المكان، الذي سيقيمون فيه، وأن يلتزموا بالعزلة الذاتية لمدة أربعة عشر يوما.

وألزمت السلطات شركات النقل الجوي والبحري هناك، بقياس درجة حرارة المسافرين عند تسليم حقائبهم، وعدم السماح لمن بلغت درجة حرارته إلى 5ر37 مئوية بالسفر عليها.

تعتبر إيطاليا أكبر بلد أوروبي أنهكه فيروس كورونا المستجد، وكان عدد المصابين بالعدوى وصل مساء أمس الجمعة إلى 86498 شخصا وعدد الوفيات إلى 9134 بينما تماثل للشفاء بعد الإصابة.10950

أوقفت الحكومة العديد من الطرق الملاحية الجوية، وأغلقت عددا من المطارات أما في ألمانيا، فقد ناشدت وزارة المواصلات الاتحادية جميع العائدين من إيطاليا والنمسا وسويسرا، بالبقاء في بيوتهم 14 يوما، بغض النظر عن ظهور شبهة إصابة لديهم بفيروس كورونا من عدمها.

وألزمت السلطات هؤلاء المسافرين بملء استمارة دخول للبلاد ضمن البيانات التي يسجلونها.

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