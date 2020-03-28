غلق حدائق المنتزه بالإسكندرية أمام الجمهور لمنع التجمعات

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إغلاق حدائق المنتزه أمام الجمهور بداية من غد الأحد، وذلك بعدما شهدت إقبالا كثيفا خلال اليوم السبت، وذلك في أعقاب إغلاق جميع شواطئ الإسكندرية، اليوم، أبوابها أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، تنفيذًا لقرار المحافظ؛ لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وكانت قد تداولت صورا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، تظهر طوابير السيارات أمام حدائق قصر المنتزه شرقي الإسكندرية.وانتقد مواطنون إصرار البعض على عدم الالتزام ومخالفة الإجراءات والقرارات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التجمع في حدائق المنتزه بعد إغلاق الشواطئ.ورغم غلق جميع الشواطئ إلا أن بعض المواطنون أصروا على التنزه بممشى وطريق الكورنيش، دون مراعاة خطورة التجمعات في تفشي الفيروس.كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أصدر، أمس، قرارًا بإغلاق جميع شواطئ المحافظة، أمام الجمهور اعتبارًا من اليوم ولحين إشعار آخر، لمنع التجمعات والزحام.