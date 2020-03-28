ليبيا تسجل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس اليوم السبت، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وقال المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تسلّم بلاغًا بوجود حالتي اشتباه إصابة بفيروس كورونا، اليوم من مستشفى الحكمة بمدينة مصراتة والمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني، مؤكدًا أن نتائج فحص الحالتين كانت إيجابية.وبهذا يرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في ليبيا إلى 3 حالات، دون تسجيل أي وفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.