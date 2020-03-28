ضبط سيارتي خضروات قبل بيعهم في السوق السوداء بكفر الشيخ (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تكثيف الحملات التموينية للمرور على الأسواق والمحلات العامة والمجمعات ومنافذ بيع السلع، بمركز ومدينة سيدى سالم، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، للتأكد من توافر السلع وجودتها والإعلان عن الأسعار وكذلك الصلاحيات.وخلال المرور اليومي على الأسواق تم ضبط سيارتين محملتين بالخضروات، كان من المُزمع بيع حمولتهما بالسوق السوداء، وعلى الفور تم التحفظ عليهما وتشكيل لجنة من رئاسة المركز والمدينة والمجتمع المدني للإشراف على عملية البيع للمواطنين بسعر الجملة بمعرفة أصحاب السيارتين، وتم اتخاذ كافة الإقرارات اللازمة على أصحاب السيارتين بعدم معاودة الفعل، لعدم التعرض للمُساءلة القانونية جراء استغلال الظروف الحالية للتلاعب بقوت الشعب وبيع السلع الغذائية بأزيد من سعرها.