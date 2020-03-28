عدد الوفيات في إيطاليا بـ«كورونا» يتجاوز الـ10 آلاف

أعلنت إيطاليا تسجيلها 889 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10023 بينهم 51 طبيبًا.كما سجلت 5974 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 92474 إصابة مؤكدة بالفيروس.وسجلت إيطاليا أمس نحو ألف وفاة خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية في البلاد والعالم، بحسب الأرقام الرسمية للدفاع المدني.