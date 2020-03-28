رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب بنادق ضغط هواء وشيش إلكترونية بسفاجا

السبت 28/مارس/2020 - 07:16 م
حباط تهريب بنادق
حباط تهريب بنادق ضغط
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف غانم، بالاشتراك مع مباحث الميناء وإدارة الأمن الجمركي من ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لـ2 بندقية ضغط الهواء وعدد من الشيش الإلكترونية والأجهزة الطبية المستعملة وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير الإدارة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بـ6 ركاب قادمة من السعودية والكويت، وبتفتيَشها تبين وجود 2 بندقية ضغط هواء و4 أجهزة طبية مستعملة و24 شيشة إلكترونية و455 عبوة كريم تفتيح للبشرة و225 عبوّة لملء فراغات الشعر و35 علبة مكمل غذائي و140 عبوة معجون أسنان و81 عبوة سائل للوجه عبارة عن 124 عبوة مزيل للميكب و98 عبوة معطر أمريكي و12 عبوة منظف للوجه و52 علبة لوشن للجسم و2600 كيلو تمر، كانت مخبأة داخل كراتين وأسفل الأمتعة الشخصية للركاب.

تم الضبط بلجنة جمركية مكونة من حاتم حسنين وعاطف علي وأحمد موسى ووائل محمد ومحمد عادل تحت إشراف أحمد رشدي رئيس قسم الحركة، وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 627 ألف و258 جنيها.

قرر مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير مَحضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

موضوعات متعلقة

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

هل يعود فيروس كورونا بعد التعافى منه؟

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

بالموسيقى والغناء.. فتاة تطلق مبادرة للاستفادة من ساعات الحظر

تسجيل 500 ألف عامل .. كيفية تسجيل الدخول في موقع القوى العاملة

مدرسة بالإسكندرية اسمها «كورونا» منذ 30 عامًا (صور)

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

مؤسس «ابن خصيب»: الجائزة مبادرة ليواصل شباب الصعيد مساراتهم الإبداعية

محمد علام: النهوض بجائزة «ابن خصيب» مكسب كبير للصعيد

سماح أبوبكر: على الأسرة اكتشاف مواهب الأطفال أوقات العزلة

«اشكمها».. كلمة الوعيد في مفردات الحارة المصرية