إحباط تهريب بنادق ضغط هواء وشيش إلكترونية بسفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف غانم، بالاشتراك مع مباحث الميناء وإدارة الأمن الجمركي من ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لـ2 بندقية ضغط الهواء وعدد من الشيش الإلكترونية والأجهزة الطبية المستعملة وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة للقانون.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير الإدارة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بـ6 ركاب قادمة من السعودية والكويت، وبتفتيَشها تبين وجود 2 بندقية ضغط هواء و4 أجهزة طبية مستعملة و24 شيشة إلكترونية و455 عبوة كريم تفتيح للبشرة و225 عبوّة لملء فراغات الشعر و35 علبة مكمل غذائي و140 عبوة معجون أسنان و81 عبوة سائل للوجه عبارة عن 124 عبوة مزيل للميكب و98 عبوة معطر أمريكي و12 عبوة منظف للوجه و52 علبة لوشن للجسم و2600 كيلو تمر، كانت مخبأة داخل كراتين وأسفل الأمتعة الشخصية للركاب.تم الضبط بلجنة جمركية مكونة من حاتم حسنين وعاطف علي وأحمد موسى ووائل محمد ومحمد عادل تحت إشراف أحمد رشدي رئيس قسم الحركة، وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 627 ألف و258 جنيها.قرر مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير مَحضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.