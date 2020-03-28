هيئة العلوم والتكنولوجيا تطلق نداءً بحثيًا لمواجهة فيروس كورونا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، إطلاق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، نداءً بحثيًا طارئًا، يستمر حتى 9 أبريل المقبل، لكل الباحثين، للتقدم بمشاريع لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأشار الوزير، في تصريح اليوم، إلى أن الأبحاث المطلوب التقدم بها ستكون في مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات.من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عماد حجازي، أن التقدم بالمشروعات يتم على الموقع الإلكترونى للهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة رصدت مبلغ ٢ مليون جنيه لتمويل المشروع الواحد، بالإضافة إلى دعم وتشجيع تقدم أي عدد من الجهات متضافرة معًا، لتعظيم فرص النجاح.وأضاف أن المجالات البحثية تتضمن 5 مجالات لتطوير كاشف سريع ورخيص للكشف عن الفيروس، لتقرير مدى احتياج الشخص للعزل من عدمه، وتعديل الأدوية الموجودة لتخفيف حدة المرض وتقليل عدد الوفيات، وضبط البروتوكول المصري لعلاج الحالات.ولفت إلى أن المشروعات تتضمن كذلك إعادة توجيه الأدوية المتوفرة كعلاج لفيروس كورونا، وتطوير لقاح ضد الفيروس إلى جانب إنتاج أقنعة الوقاية والملابس المعقمة وقفازات الأيدي، وأجهزة تنفس صناعية، وأجهزة تنقية هواء لأماكن العزل.وتابع أن المشروعات تتضمن كذلك أبحاثًا لتطوير محلول لتعقيم الأماكن وإعادة تعقيم أقنعة الوقاية لتدويرها، دراسة مقدار خطورة التعرض للعدوى في المكاتب بتحليل عينات الهواء، وبناء تطبيقات الهواتف الذكية لمتابعة انتشار الفيروس، ومنصة بيانات كبيرة لتحليل بيانات رصد الفيروس، وتحديد سرعة انتشاره في المناطق المختلفة.