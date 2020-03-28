إيبارشية أطفيح تحتفل بمرور 7 سنوات على سيامة الأنبا زوسيما

تحتفل إيبارشية أطفيح للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، بمرور 7 أعوام على سيامة الأنبا زوسيما أسقفًا لكرسي الإيبارشية.وهنأ كهنة الإيبارشية الأنبا زوسيما عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالعيد السابع.. متمنين له أن يديم الله حياته سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة.