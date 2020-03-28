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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 17 فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الغربى بالمنيا

السبت 28/مارس/2020 - 07:06 م
انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
المنيا ـ على حسين
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أصيب 17 شخصا مساء اليوم، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقلهم لمستشفى ملوي العام ومستشفيات الجامعة والتأمين الصحي.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مصطفى منتصر، مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغا من الدكتور اسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 17 مصابا في حادث سير، وتم تحويل 3 مصابين منهم لمستشفيات المنيا الجامعي والتأمين الصحي.

وتبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة ملوي، وأشرف عليها اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، أن المصابين استقلوا ميكروباص وأثناء السير بالطريق الصحراوي الغربي اختلت عجلة القيادة بسبب انفجار أحد الإطارات، ما أدى لانقلابها، وأسفر ذلك عن إصابة 17 هم (هاجر ربيع خلف، 11 سنة - مصطفى معتمد عبد الفتاح، 16 سنة- شريف إبراهيم محمد، 17 سنة) وتم تحويلهم لمستشفى المنيا الجامعي، و(مصطفى أحمد فاضل 18 سنة- ياسر أحمد ربيع 16 سنة - عمرو مختار أمين محمد 14 سنة) تم تحويلهم لمستشفى التأمين الصحي، و(محمد جمعة محمد أمين 20 سنة - محمد حسين محمد عطا 12 سنة) تم تحويلهم لمستشفى المنيا الجامعي، و(رمضان فيض رمضان 18 سنة وشقيقه مصطفى فيض 16 سنة - نظاكة محمد خلف 47 سنة - مي ربيع نادي 14 سنة - رمضان جمال طه 20 سنة - علي رمضان عبدالفتاح 18 سنة - رمضان جمال طه 50 سنة - علي رجب عبدالفتاح - يوسف ممدوح عبالمجيد 16 سنة) وجميع المصابين يقيمون قرية بلنصورة التابعة لملوي.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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