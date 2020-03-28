المصريون يشاركون في حملة الكاثوليكية اليومية للصلاة مساء اليوم

يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، في العاشرة من مساء اليوم السبت، حملته اليومية للصلاة من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن مصر والعالم.وعلّق الأنبا باخوم على الحملة عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة على "فيسبوك"، قائلًا: "شارك بصلاتك من مكانك، من أجل أن يحفظ الرب مصر والعالم.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تطلق مبادرة الصلاة لمصر والعالم أن يحمينا الرب من وباء كورونا.. شارك معنا الصلاة مسيحي أو مسلم، فالكل يتضرع ويطلب من الله الرحمة وأن يمحي عنا هذا الوباء فرصة نكون مع بعض حتى من بيوتنا. اكتب صلاتك أو دعائك".على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر بمختلف كنائسها، تنظيم القداسات الإلهية بدون شعب لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.