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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بنك القاهرة يتبرع بأجهزة تنفس صناعى بالتعاون مع بنك الشفاء

السبت 28/مارس/2020 - 07:04 م
بنك القاهرة
بنك القاهرة
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أعلن بنك القاهرة، توفير 4 أجهزة تنفس صناعى لغرف العزل والرعاية المركزة بالمستشفيات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع بنك الشفاء المصرى، ضمن مشاركته المجتمعية؛ لمساندة القطاع الطبى المصرى فى مواجهة فيروس كورونا.

من جانبه قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك، "إن دور بنك القاهرة كمؤسسة مالية لم ولن يكن ليتوقف عند توفير التمويل للمؤسسات والألفراد فحسب، فالبعد المجتمعى يعد محورًا أساسيًا فى خطة وسياسات العمل التى ينتهجها البنك".

وأشار إلى أن الفترة الراهنة دفعت البنك نحو إتخاذ العديد من الخطوات استباقية على عدة مستويات وفى مقدمتها المسئولية المجتمعية.

وأضاف فايد، أن دور البنك في مواجهة الظروف الراهنة يأتى على مستويات عديدة أبرزها دعم القطاع الطبى، ومساندة خطط الدولة لدعم العمالة اليومية التى تأثرت نتيجة انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع بنك الطعام المصرى من خلا توفير المواد الغذائية اللازمة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات للعملاء لتأجيل سداد أقساط القروض، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بالبنك والعملاء المترددين على شبكة الفروع المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات البنك المركزى المصرى.

وأكد أن البنك يواصل البنك إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الجادة نحو مساندة كافة مؤسسات الدولة فى مواجهة التحديات الراهنة، بالتعاون مع كبرى المؤسسات فى مجال العمل المجتمعى.

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