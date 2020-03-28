وزير النقل يكشف حجم إيرادات المترو بعد الحظر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن 3 ملايين مواطن ينتقلوا يوميًا بمترو الأنفاق وفي أول يوم لتطبيق قرار حظر التجوال خرج جميع العاملين من أعمالهم مع الساعة الخامسة ويفترض أنهم يخرجوا مع الساعة الثالثة، لهذا حدث تكدس بمترو الأنفاق؛ لكونه وسيلة نظيفة ورخيصة وحضارية.ولفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، إلى أنه تم التنسيق لاستمرار المترو حتى الساعة السابعة مع زيادة عدد القطارات وخاصة بالخط الأول الذي تم دفع 5 قطارات إضافية بها حيث يوجد به أكبر عدد من المواطنين، مع تقليل مدة التقاطر لدقيقتين بدلًا من 5 دقائق.وأضاف الوزير، أن دخل المترو 6-7 ملايين جنيه يوميًا، وهي تكاد تصل لتكلفة تشغيل المترو فقط، بينما إيرادات المترو أمس بلغت نصف مليون جنيه، ولكن هناك توجه بأن أمن وأمان المواطنين أولوية قبل التكلفة وخاصة وقت الأزمات.ولفت إلى أن تطوير السكة الحديد به نظام الحجز بالهاتف من خلال الموقع الإلكتروني والحجز يتم قبل 15 يوما من السفر، ونظرًا لحجز مواطنين للسفر من وإلى أسوان قبل صدور قرار حجر التجوال ونظرًا لالتزامنا تجاه المواطنين تركنهم يستقلوا القطار في موعده، مشيرًا إلى أن هناك قطار كان قادم من أسوان وموعد وصوله الساعة الحادية عشر مساءً ووجد في انتظاره أتوبيسات مكيفة لنقل المواطنين من محطة مصر لمنازلهم، معقبًا: "مكنوش مصدقين نفسهم".