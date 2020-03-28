«طب كفر الشيخ» تقدم المشورة إلكترونيًا لـ5000 مريض

قال الدكتور محمد عبدالعال، عميد كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، إنه قد تم تقديم المشورة الطبية إلكترونيا لما يزيد علي 5000 مواطن، لتشجيعهم على البقاء في منازلهم وتقليل أعداد المترددين على المستشفيات الحكومية أو العيادات الخاصة، لمنع الازدحام والخروج إلا للضرورة التزاما بتعليمات وزارة الصحة.وأضاف عبدالعال في تصريحات لـ«الدستور»، أن التواصل مع المواطنين يكون من خلال «فيسبوك» تحديدا على جروب الكلية، ويشترك فيه كافة أعضاء التدريس، ويحمل اسم «مبادرة أساتذة كلية طب كفر الشيخ إلزم بيتك واحصل على استشارة طبية» ويتم تنظيمه من قبل المسئولين عنه، لافتا إلى أنه أيضا يتم التعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة من أجل مكافحة انتشار فيروس «كورونا المستجد» فضلا عن إعلان الطوارئ بالمستشفي الجامعي.وأوضح عميد كلية الطب أن المشورة الإلكترونية ستستمر للمواطنين إلى ما بعد أزمة «كورونا» للتسهيل على المواطنين وغير القادرين، مناشدا كافة أهالي المحافظة بالالتزام التام بالقرارات التي تصدرها الدولة لمواجهة الفيروس.