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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد الصناعات يساهم بـ5 ملايين جنيه لمواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 06:56 م
محمد السّويدي، رئيس
محمد السّويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية
أسماء إبراهيم
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التقى محمد السّويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، السبت، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم التأكيد من جانب الحكومة على ما يلي:

- استمرار حركة المصانع وعجلة الإنتاج بما لا يعطل العملية الإنتاجية في كافة القطاعات خلال أوقات حظر التجول.

- لا قيود على حركة الشاحنات وسيارات نقل العمال، على أن يكون مع الشاحنات فواتير البضائع المراد تسليمها، وأذون تسليم البضائع عند عودة الشاحنات، وبالنسبة لسيارات نقل العمال يكون مع السائق خطاب تحرك من الشركة يوضح خط السير من وإلى الشركة.

بدوره، قال محمد السّويدي إن اتحاد الصناعات سيساهم بـ5 ملايين جنيه يتم توجيهها لشراء المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، دعمًا لجهود الدولة في مواجهة ڨيروس "كورونا المستجد".

وأكد الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي للاتحاد أنه سيتم الترتيب لعقد اجتماع بالفيديو كونفرانس لمجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف سيتم الإبلاغ عنه قريبًا.

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