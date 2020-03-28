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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب جلود حمير وخيار البحر بجمارك بورسعيد

السبت 28/مارس/2020 - 06:54 م
جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد
راندا التوني
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أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالتعاون مع الإدارة العامة الصادر وإدارة البحث الجنائي محاولتي تهريب كمية من جلود الحمير وخِيار البحر المحظور تصديرها وكمية من الملابس الجاهزة.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان، السبت، أنه بناء على معلومات سرية بوجود أصناف مخالفة داخل حاوية متجهة إلى الصين بها 1148 شيكارة ملح طعام بوزن 700ر28 طن، تم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة.. مضيفة أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 20 جوالا بها 680 كيلو خيار بحر و1656 قطعة جلد حمير.

وأشارت إلى أنه تم أيضًا ضبط كمية من الملابس الجاهزة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية داخل سيارة بمنفذ الجميل الجمركي، لافتة إلى أن يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير مَحضري ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

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