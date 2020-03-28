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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مكافآت خاصة للعاملين بجامعة حلوان

السبت 28/مارس/2020 - 06:14 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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قرر الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، صرف مكافأة مالية للموظفين والعاملين بالجامعة، حيث تم اعتماد مكافآت خاصة لإدارة الأمن وفريق حماية الجامعة من الأمطار وإدارة الطب الوقائي والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل.

ووجه نجم، الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد وإخلاص في استمرار العملية التعليمية عن بعد والتواصل الدائم مع الطلاب، مثنيا على جميع العاملين بالقطاع الطبي المصري وكذلك الأطقم الطبية والإدارية لمستشفيات جامعة حلوان لجهودهم المخلصة وخدمتهم المتميزة للمرضى من مختلف التخصصات مع الاستعداد الجاد والعمل الدؤوب من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأكد نجم، أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر.

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