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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برشلونة يتبرع بـ30 ألف كمامة صينية للحكومة الكتالونية

السبت 28/مارس/2020 - 06:03 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، تبرعه بـ30 ألف كمامة للحكومة الكتالونية للمساعدة في مكافحة أزمة كورونا الراهنة.

وأوضح النادي أن الكمامات تم إنتاجها في الصين وأنه سيحصل عليها من شركة تايبينج الصينية للتأمين، وهي واحدة من رعاة النادي الكتالوني في السوق الصينية.

كانت وزارة الصحة الإسبانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 832 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في غضون 24 ساعة، وهو أعلى عدد وفيات تسجله إسبانيا في يوم واحد منذ بدء عمليات التسجيل.

وبحسب بيانات الوزارة، ارتفع عدد حالات الوفاة بذلك إلى نحو 5700 حالة منذ أمس الجمعة.

كما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس بواقع نحو 8 آلاف حالة في يوم واحد، ليبلغ إجمالي الإصابات حتى ظهر اليوم نحو 72 ألف حالة.
وتعد إسبانيا الدولة الأكثر تضررا من الجائحة على مستوى أوروبا، بعد إيطاليا.

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