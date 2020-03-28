الجندي: التدابير الوقائية وطاعة ولي الأمر طرق النجاة من «كورونا»
السبت 28/مارس/2020 - 06:00 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التدابير الوقائية وطاعة ولي الأمر طريق النجاة من وباء فيروس كورونا.
وأضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»: «لم يعد هناك مجال لسؤال هل تجب الطاعة أم لا تجب الطاعة، هتسمع الكلام وتنفذه إجباري».
وأردف خالد الجندي: «مستغلو الأزمة ومخزنو السلع الغذائية ليس لهم رصيد إيماني، فيتصرفون تصرفات كوميدية، ويخزنون سلع لا تخزن مثل الزبادي».
وتابع: «متخافش، لأنه لا يحدث إلا مقدر الله وإذا حدث مقدر الله لا يجب أن تحزن».
وأشار إلى أن بعض الناس اختلفوا على وجود الله لكنهم اتفقوا على حقيقة الموت.
وأضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»: «لم يعد هناك مجال لسؤال هل تجب الطاعة أم لا تجب الطاعة، هتسمع الكلام وتنفذه إجباري».
وأردف خالد الجندي: «مستغلو الأزمة ومخزنو السلع الغذائية ليس لهم رصيد إيماني، فيتصرفون تصرفات كوميدية، ويخزنون سلع لا تخزن مثل الزبادي».
وتابع: «متخافش، لأنه لا يحدث إلا مقدر الله وإذا حدث مقدر الله لا يجب أن تحزن».
وأشار إلى أن بعض الناس اختلفوا على وجود الله لكنهم اتفقوا على حقيقة الموت.