محافظ المنوفية: غلق وتشميع محلات تجارية مخالفة بتلا واستمرار عمليات التطهير

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بشن حملة، أسفرت عن إزالة فورية لمقهى مخالف وكذا غلق وتشميع 3 محلات تجارية بقرية كمشيش لعدم التزامهم بمواعيد الغلق، كما تم فض سوق القرية وسوق القيثارية بمدينة تلا، منعا للتجمعات وعدم انتشار الفيروس، فضلًا عن تنفيذ إزالة فورية على مساحة 50 م تعد على أرض زراعية بناحية كفر قرشوم التابعة للوحدة المحلية ببابل.كما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، عن تنفيذ العديد من الإجراءات الإحترازية في إطار خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى، حيث تم التأكد اليوم من إخلاء السوق الأسبوعي بمدينة الباجور وعدم انتشار الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية، وكذا تطهير وتعقيم السوق واستمرار عمليات التطهير والرش بشوارع قرى ميت عفيف ومسجد الخضر وقرية شبرازنجي.من جانبه أكد محافظ المنوفية، استمرار عمليات التطهير والتعقيم بكافة مدن وقرى المحافظة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.